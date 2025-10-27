Ausblick: Wayfair A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wayfair A präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

30 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,435 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wayfair A einen Verlust von -0,600 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Wayfair A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 30 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,48 Prozent gesteigert.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 12,24 Milliarden USD, gegenüber 11,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at