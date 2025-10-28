Waystar Aktie
WKN DE: A3EXMR / ISIN: US9467841055
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Waystar legt Quartalsergebnis vor
Waystar wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,355 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Waystar in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 256,8 Millionen USD im Vergleich zu 240,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,05 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 943,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
