Ausblick: Waystar legt Quartalsergebnis vor

Waystar lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,386 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waystar noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Waystar nach den Prognosen von 22 Analysten 311,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 256,4 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,29 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at