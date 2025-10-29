Ausblick: Weave Communications vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Weave Communications präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Weave Communications für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 60,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 52,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,060 USD, gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 238,4 Millionen USD im Vergleich zu 204,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at