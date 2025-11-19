Ausblick: Webull zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Webull wird am 20.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Webull für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 132,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,113 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 520,2 Millionen USD, gegenüber 390,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at