Ausblick: WEC Energy Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

WEC Energy Group präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,810 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,760 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WEC Energy Group in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden USD im Vergleich zu 1,86 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD, gegenüber 4,83 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 9,33 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,60 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at