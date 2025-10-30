Ausblick: Weichai Power präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Weichai Power öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,298 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Weichai Power 0,310 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 50,46 Milliarden CNY für Weichai Power, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 53,82 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 CNY, gegenüber 1,42 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 227,62 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 233,62 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at