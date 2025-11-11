Ausblick: Welspun India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Welspun India wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,120 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,43 Prozent auf 24,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Welspun India noch 28,73 Milliarden INR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,45 INR je Aktie, gegenüber 6,70 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 99,15 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 98,82 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at