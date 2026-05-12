Ausblick: WeRide A legt Quartalsergebnis vor

WeRide A präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,281 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,500 HKD je Aktie erzielt worden waren.

WeRide A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 159,0 Millionen HKD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 105,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,5 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,509 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,940 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,22 Milliarden HKD, gegenüber 742,5 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at