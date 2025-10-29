Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Western Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Western Digital präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Western Digital ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Western Digital in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,52 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NYSE-Handel S&P 500 pendelt zum Handelsende um seinen Schlusskurs vom Montag (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
29.10.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
29.10.25