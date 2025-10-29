Ausblick: Western Digital präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Western Digital präsentiert am 30.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,59 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Western Digital ein EPS von 1,35 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Western Digital in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 2,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,32 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at