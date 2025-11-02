Westlife Development Aktie

Westlife Development für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14056 / ISIN: INE274F01020

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Westlife Development öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Westlife Development wird sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,107 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Westlife Development noch 0,020 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,59 Milliarden INR gegenüber 6,18 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,32 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,780 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 27,56 Milliarden INR, gegenüber 24,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Westlife Development Ltd 595,30 -1,28% Westlife Development Ltd

