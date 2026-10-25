Ausblick: Whirlpool legt Quartalsergebnis vor

Whirlpool wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,803 USD. Dies würde einer Verringerung von 37,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Whirlpool 1,29 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,03 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,94 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,66 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,83 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at