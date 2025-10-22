Whitecap Resources Aktie
WKN DE: A1C7VL / ISIN: CA96467A2002
|
22.10.2025 07:01:06
Ausblick: Whitecap Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Whitecap Resources gibt am 22.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,241 CAD je Aktie gegenüber 0,460 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Whitecap Resources 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,29 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 59,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Whitecap Resources 811,6 Millionen CAD umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 CAD, gegenüber 1,37 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 5,64 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,34 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
