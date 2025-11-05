Ausblick: Willdan Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Willdan Group lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Willdan Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,830 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Willdan Group noch 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Willdan Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 86,3 Millionen USD im Vergleich zu 158,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,58 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 353,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 565,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at