Ausblick: Williams-Sonoma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Williams-Sonoma stellt am 19.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,87 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,96 USD je Aktie erzielt worden waren.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,80 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,61 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 7,84 Milliarden USD, gegenüber 7,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at