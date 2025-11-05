Ausblick: WillScot Mobile Mini A präsentiert Quartalsergebnisse

WillScot Mobile Mini A äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,292 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll WillScot Mobile Mini A mit einem Umsatz von insgesamt 580,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 601,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,50 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at