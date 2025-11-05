WillScot Mobile Mini a Aktie
WKN DE: A2P8AW / ISIN: US9713781048
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: WillScot Mobile Mini A präsentiert Quartalsergebnisse
WillScot Mobile Mini A äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,292 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll WillScot Mobile Mini A mit einem Umsatz von insgesamt 580,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 601,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,50 Prozent verringert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WillScot Mobile Mini Holdings Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: WillScot Mobile Mini A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: WillScot Mobile Mini A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: WillScot Mobile Mini A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: WillScot Mobile Mini A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu WillScot Mobile Mini Holdings Corp Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.