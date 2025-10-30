Ausblick: Wisdomtree Investments stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wisdomtree Investments stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,208 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wisdomtree Investments -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 113,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wisdomtree Investments für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 122,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,755 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,330 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 473,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 427,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at