WKN DE: A4137P / ISIN: US98138J4040

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Workhorse Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Workhorse Group wird am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -1,450 USD. Dies würde einen Gewinn von 88,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Workhorse Group -12,250 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -7,780 USD, gegenüber -51,690 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 12,1 Millionen USD im Vergleich zu 6,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

