Ausblick: Workiva A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Workiva A lässt sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Workiva A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,385 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Workiva A -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,94 Prozent auf 218,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber -0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 871,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 738,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at