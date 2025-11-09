WORKMAN Aktie
WKN: 909359 / ISIN: JP3990100004
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: WORKMAN präsentiert Quartalsergebnisse
WORKMAN wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 40,27 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,01 JPY je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 32,66 Milliarden JPY aus.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 243,81 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 206,99 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 146,42 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 136,93 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
