Ausblick: Worksport legt Quartalsergebnis vor

Worksport präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,240 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,750 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,4 Millionen USD – ein Plus von 27,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Worksport 5,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -1,240 USD, gegenüber -3,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 20,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net