Worthington Industries Aktie
WKN: 870882 / ISIN: US9818111026
|
15.12.2025 07:01:06
Ausblick: Worthington Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Worthington Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,704 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 310,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Worthington Industries einen Umsatz von 274,1 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD, gegenüber 1,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Worthington Industries Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Worthington Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.12.25
|Erste Schätzungen: Worthington Industries legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.09.25
|Ausblick: Worthington Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.09.25
|Erste Schätzungen: Worthington Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.06.25
|Ausblick: Worthington Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Worthington Industries Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Worthington Industries Inc.
|49,34
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.