Ausblick: Worthington Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Worthington Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,704 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 310,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Worthington Industries einen Umsatz von 274,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD, gegenüber 1,92 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at