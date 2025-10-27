Ausblick: WP Carey veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

WP Carey stellt am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,647 USD je Aktie gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WP Carey in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 421,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 397,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,98 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,09 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,58 Milliarden USD im Vorjahr.

