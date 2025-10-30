Ausblick: Wuhan Linuo Solar Energy Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuhan Linuo Solar Energy Group stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,373 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuhan Linuo Solar Energy Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,00 Milliarden CNY – ein Plus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wuhan Linuo Solar Energy Group 3,64 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 CNY, gegenüber 1,11 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 16,18 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,05 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at