Ausblick: Xenia Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xenia Hotels Resorts wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 235,8 Millionen USD – ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xenia Hotels Resorts 236,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,600 USD, gegenüber 0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,08 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,04 Milliarden USD generiert worden waren.

