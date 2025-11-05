Ausblick: Xeris Biopharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xeris Biopharma wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,006 USD je Aktie gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 36,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 74,2 Millionen USD gegenüber 54,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 286,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 203,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

