Ausblick: Xerox präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xerox wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,177 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xerox noch -9,710 USD je Aktie verloren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,04 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 33,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,53 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,299 USD je Aktie, gegenüber -10,750 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 7,25 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
