Ausblick: Xiamen Faratronic legt Quartalsergebnis vor
Xiamen Faratronic wird am 31.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,56 CNY je Aktie gegenüber 1,30 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,54 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,69 CNY aus. Im Vorjahr waren 4,62 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 5,73 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
