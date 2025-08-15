Ausblick: Xiamen Faratronic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Xiamen Faratronic lädt am 16.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,36 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiamen Faratronic noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,50 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 33,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden CNY in den Büchern standen.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,71 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,62 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,85 Milliarden CNY, gegenüber 4,74 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at