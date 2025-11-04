Ausblick: Xpel Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xpel Technologies wird am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,540 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xpel Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 119,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 112,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 1,65 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 463,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 420,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at