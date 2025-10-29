Ausblick: XPO Logistics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

XPO Logistics veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,07 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,23 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,07 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at