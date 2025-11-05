Xponential Fitnes a Aktie
Ausblick: Xponential Fitness A präsentiert Quartalsergebnisse
Xponential Fitness A wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,123 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,290 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Xponential Fitness A 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 75,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Xponential Fitness A 80,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,426 USD, gegenüber -2,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 305,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 320,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
