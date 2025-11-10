Ausblick: Xtant Medical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Xtant Medical veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 17,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 32,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,9 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,012 USD je Aktie, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 130,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 117,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

