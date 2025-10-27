Ausblick: Xylem legt Quartalsergebnis vor

Xylem lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,84 USD je Aktie, gegenüber 3,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 8,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at