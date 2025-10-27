Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Xylem legt Quartalsergebnis vor
Xylem lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,22 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,10 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,84 USD je Aktie, gegenüber 3,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 8,95 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xylem Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Xylem legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.25
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Xylem veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.25
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xylem-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.25
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Xylem von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.25
|S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.09.25
|S&P 500-Papier Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Xylem Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Xylem Inc.
|128,75
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.