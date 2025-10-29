Ausblick: Yageo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Yageo wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Yageo noch 0,430 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,11 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yageo einen Umsatz von 981,9 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,18 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,48 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,29 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at