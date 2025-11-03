Ausblick: Yahoo Japan stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yahoo Japan wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 5,95 JPY. Im Vorjahresquartal waren 4,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 500,40 Milliarden JPY gegenüber 462,21 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,43 JPY im Vergleich zu 21,00 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2.065,99 Milliarden JPY, gegenüber 1.917,48 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at