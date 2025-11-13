Ausblick: Yakult Honsha legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Yakult Honsha äußert sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 41,62 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yakult Honsha ein EPS von 44,13 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 125,86 Milliarden JPY gegenüber 132,45 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 149,28 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 150,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 489,08 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 499,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at