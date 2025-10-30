Yakult Honsha Aktie

Yakult Honsha für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865331 / ISIN: JP3931600005

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Yakult Honsha legt Quartalsergebnis vor

Yakult Honsha wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 41,60 JPY je Aktie gegenüber 44,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,98 Prozent auf 125,86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yakult Honsha noch 132,45 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 152,43 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 150,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 491,12 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 499,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

