Yakult Honsha Aktie
WKN: 865331 / ISIN: JP3931600005
|
30.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Yakult Honsha legt Quartalsergebnis vor
Yakult Honsha wird voraussichtlich am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 41,60 JPY je Aktie gegenüber 44,13 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,98 Prozent auf 125,86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Yakult Honsha noch 132,45 Milliarden JPY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 152,43 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 150,48 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 491,12 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 499,68 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
