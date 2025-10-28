Ausblick: Yamazaki Baking informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Yamazaki Baking wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 30,32 JPY je Aktie gegenüber 26,40 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 314,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 301,85 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 197,30 JPY im Vergleich zu 178,58 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1.303,20 Milliarden JPY, gegenüber 1.244,49 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at