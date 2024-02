Ausblick: Yara International ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Yara International ASA präsentiert in der am 09.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,276 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Yara International ASA ein EPS von 2,46 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,02 Milliarden USD gegenüber 5,46 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 26,35 Prozent.

18 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,753 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 10,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,99 Milliarden USD, gegenüber 24,05 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at