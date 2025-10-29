Ausblick: YIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

YIT lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,020 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 33,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 402,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 453,0 Millionen EUR umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,039 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,510 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,78 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,82 Milliarden EUR in den Büchern standen.

