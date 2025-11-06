Ausblick: YPF informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

YPF stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass YPF für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,758 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,82 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll YPF mit einem Umsatz von insgesamt 4,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,47 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD, gegenüber 5,79 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 18,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at