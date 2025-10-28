Ausblick: YTO Express Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

YTO Express Group wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,295 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,62 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,80 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,19 CNY im Vergleich zu 1,16 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 76,14 Milliarden CNY, gegenüber 68,99 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

