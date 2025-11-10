Ausblick: Zaggle Prepaid Ocean Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zaggle Prepaid Ocean Services wird sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Zaggle Prepaid Ocean Services für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,66 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 32,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,03 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Zaggle Prepaid Ocean Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,02 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,40 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,99 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,53 Milliarden INR, gegenüber 9,44 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at