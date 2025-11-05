Zalando Aktie
WKN DE: ZAL1AD / ISIN: US98887L1052
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Zalando SE Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zalando SE Un wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,132 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Zalando SE Un noch 0,090 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Zalando SE Un nach den Prognosen von 12 Analysten 3,45 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 31,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,769 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,520 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,21 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,44 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
