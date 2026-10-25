Zedg b Aktie

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WKN DE: A2AJ7X / ISIN: US98923T1043

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Zedge B präsentiert Quartalsergebnisse

Zedge B lädt am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,020 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Zedge B ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 3,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Zedge B für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 7,2 Millionen USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 31,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 29,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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