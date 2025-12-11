Zedg b Aktie

WKN DE: A2AJ7X / ISIN: US98923T1043

11.12.2025 07:01:06

Ausblick: Zedge B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zedge B wird am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,020 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,42 Prozent auf 6,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Zedge B noch 7,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 29,5 Millionen USD, gegenüber 29,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

