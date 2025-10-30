Ausblick: Zensar Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zensar Technologies wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 7,62 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,76 Prozent erhöht. Damals waren 6,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Zensar Technologies nach den Prognosen von 11 Analysten 14,24 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,08 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 31,29 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,65 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 57,56 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 52,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at