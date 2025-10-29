ZEON CORPShs Aktie
WKN: 863859 / ISIN: JP3725400000
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: ZEON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ZEON wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 35,84 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 81,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ZEON 19,70 JPY je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,21 Prozent auf 103,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 143,44 JPY, während im vorherigen Jahr noch 127,43 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 413,53 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 420,65 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZEON CORPShsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: ZEON präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu ZEON CORPShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ZEON CORPShs
|9,20
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.