ZTO Express (Cayman a Aktie

WKN DE: A2PRQ5 / ISIN: KYG9897K1058

18.11.2025 07:01:06

Ausblick: ZTO Express (Cayman) A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ZTO Express (Cayman) A präsentiert am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,74 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,11 HKD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,88 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,62 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,57 HKD im Vergleich zu 11,60 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 52,89 Milliarden HKD, gegenüber 48,01 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

